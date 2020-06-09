9 из 45 депутатов Мосгордумы инициировали процедуру недоверия спикеру Шапошникову

Девять оппозиционных депутатов московского парламента поставили свои подписи под документом, в котором они выражают недоверие спикеру Алексею Шапошникову и говорят о желании провести соответствующую процедуру. Скан документа выложил депутат МГД Михаил Тимонов.

В числе претензий, составляющих пояснительную записку к постановлению, фигурируют две "крайности": в начале пандемии коронавируса Шапошников созвал пленарное заседание, рискуя, по мнению оппозиционеров, здоровьем депутатов и не соблюдая базовых санитарно-эпидемиологических норм, а впоследствии на 55 дней сделал заседания дистанционными, что их тоже не устраивает. Наконец, последней каплей для коллег Шапошникова стал скандал вокруг декларации единоросса о доходах.

Недоверие спикеру выразили депутаты трех фракций - КПРФ, СР и "Яблока".

Отметим, что в начале месяца Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, посвященное сомнительному, с точки зрения авторов, обогащению Шапошникова, что следует из сравнения его деклараций за "соседние" годы. Позже в интервью "Эху Москвы" политик назвал разоблачительный материал ФБК "жонглированием фактами", объяснив, что рынок имеет свои законы и что ему посчастливилось выгодно продать земельный участок.