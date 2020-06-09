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12:55

Быков объяснил арест Платошкина тем, что он "классово чужой" для Кремля

фото ЗакС политика Быков объяснил арест Платошкина тем, что он "классово чужой" для Кремля

Публицист и писатель Дмитрий Быков считает, что уголовное преследование левого политика, лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина связано с тем, что последний представляет собой враждебного Кремлю человека и что сегодняшнее руководство страны терпеть не может настоящих коммунистов. Отчасти для Быкова это объясняется тем, что подлинные коммунисты слишком выигрышно смотрятся на фоне существующего политического режима: так, они, например, хотя бы декларировали уважение к правам пролетариев.

"Нынешняя российская власть уважает исключительно бюрократов и военачальников, остальные должны за них Бога молить. Советская власть полагала, что хозяином страны является народ, Россия путинская воспринимает народ как сырье для утверждения начальственного величия. Коммунисты были атеистами и интернационалистами, хотя бы в теории, – путинская Россия воскрешает идеалы самодержавия, православия и шовинизма", - отметил он в новой колонке для "Собеседника".

По мнению Быкова, Платошкин пострадал даже не из-за своих действий и, в частности, протеста против госования по поправкам в Конституцию: проблема находится на онтологическом уровне.

"Главный грех в том, что он классово чужой. Доктор наук. Что-то себе думает. Преподает. Не скажу, что он ведущий современный интеллектуал, но был на дипломатической работе, читал книжки и умеет разговаривать с молодежью. Он апеллирует не только к инстинктам и ценит не только бабки", - заключил автор.

После обыска у Платошкина с изъятием техники его поместили под домашний арест до августа. Ему вменяют подготовку массовых беспорядков и тиражирование фейков.

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