"Работа врачей не прерывалась": В комстрое отчитались о последствиях обрушения потолка в "Ленэкспо"

В комитете по строительству уведомили, что обрушение потолка в ординаторской временного COVID-госпиталя в "Ленэкспо" произошло ещё 30 мая, а последствия инцидента были устранены в тот же день, передает "Петербургский дневник".

"Последствия падения были устранены в кратчайшие сроки, в тот же день. Ремонт не помешал медикам исполнять свои обязанности, работа врачей не прерывалась. В тот же день были проведены тщательные проверки всех крепежей потолков на территории "Ленэкспо". На данный момент работа госпиталя продолжается в штатном режиме", - доложил о ситуации директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Юрий Кабушка.

Ранее сегодня глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина опубликовала видео обрушения потолка во временном медучреждении. Кроме того, по имеющейся у неё информации, проблемы в госпитале возникли также и с инженерными сетями - в частности, там подтопило туалеты и душевые.