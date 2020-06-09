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11:00

Глава МО "Гавань" известила об обрушении потолка в ординаторской госпиталя в "Ленэкспо"

фото ЗакС политика Глава МО "Гавань" известила об обрушении потолка в ординаторской госпиталя в "Ленэкспо"

Руководитель петербургского муниципалитета МО "Гавань" Нэлли Вавилина оповестила подписчиков "ВКонтакте" о том, что, как ей стало известно, во временном COVID-госпитале в "Ленэкспо" в ординаторской обрушился потолок: инцидент обошелся без жертв.

"Стоимость ремонта в "Ленэкспо" 416 млн. Господа, у вас миллион отклеился", - прокомментировала произошедшее Вавилина

В подтверждение своих слов муниципал опубликовала запись, на кадрах которой видно, как пол в помещении усыпан обломками потолка.

Позднее Вавилина разместила еще один пост, сопроводив его новыми фото и видео, на сей раз их затопленных санузлов временного госпиталя.

Накануне стало известно о том, что начальник временного госпиталя в "Ленэкспо" Максим Кабанов пожаловался на главу МО "Гавань" в прокуратуру: он заподозрил фейк-ньюс в её сообщении о нехватке средств индивидуальной защиты во вверенном ему учреждении.

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