"Яблочники" попросили прокуратуру заняться декларацией спикера МГД Шапошникова

Депутаты из фракции "Яблока", сформированной в Мосгордуме, попросили городскую прокуратуру проверить декларацию спикера Алексея Шапошникова на предмет происхождения 2 млрд рублей, которые стали его доходом за прошлый год, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на депутата МГД Максима Круглова. Только после этого они считают нужным осуществлять вотум недоверия единороссу, о котором стало известно чуть ранее.

"По сравнению с доходом 2018 года доход Шапошникова вырос в 79 раз, в 2018-м он задекларировал 24,4 млн рублей. При этом список задекларированного имущества Шапошникова за год не изменился", - говорится в тексте обращения.

С учетом того, что на ответ из прокуратуры традиционно отводится 30 дней, раньше, чем в июле провести процедуру недоверия, по мнению яблочников, едва ли представляется возможным и целесообразным.

Напомним, что ранее декларация депутаата попала в фокус внимания Фонда борьбы с коррупцией, который посвятил ей целое расследование. Шапошников назвал разоблачительный ролик "передергиванием".