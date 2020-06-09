В Петербурге изготовили 3,8 млн бюллетеней для голосования по Конституции

По заказу Санкт-Петербургской избирательной комиссии типография №12 закончила производство бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Горизбиркома. Там же отметили, что всего изготовлено изготовила более 3,8 млн бумаг, из них 695 тысяч предназначены для использования на комплексах обработки избирательных бюллетеней.

Горизбирком в ближайшее время примет решение о месте и времени передачи бюллетеней в территориальные избиркомы, добавили в пресс-службе. Бумаги распределят между 30 ТИК, уточнили в ГИК.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. До этого в течение шести дней будет проводиться досрочное голосование. Ранее 9 июня Горизбирком утвердил время работы избирательных участков во время "досрочки".