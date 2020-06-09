ГИК установил время работы избирательных участков на досрочном голосовании по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 9 июня установила режим работы участковых избирательных комиссий (УИК) до дня голосования по поправкам в Конституцию. Согласно решению членов Горизбиркома, с 25 по 29 июня УИК будут работать в помещениях с 16:00 до 20:00 часов, а 30 июня - с 14:00 до 16:00 часов.

Член ГИК Марина Жданова напомнила, что также могут быть организованы участки на улицах. Их время работы будет определять стоящая над ними территориальная избирательная комиссия (ТИК), заявила Жданова. Она добавила, что ТИК должен будет проинформировать избирателей о времени и месте работы уличного избирательного участка.

Также на заседании 9 июня Горизбирком определил, на каких УИК для голосования 1 июля установят комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их разместят на 342 участках, сообщила член ГИК Екатерина Астафьева. Комплексы распределят между шестью территориальными избиркомами в пяти районах: Василеостровском, Красносельском, Петродворцовом, Кронштадтским и Колпинском, добавила Астафьева.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. При этом, в течение шести дней до этого можно будет проголосовать досрочно: с 25 по 30 июня.

София Саттарова