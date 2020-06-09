18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:35

Полигон в Шиесе исключён из приоритетных инвестпроектов Архангельской области

фото ЗакС политика Полигон в Шиесе исключён из приоритетных инвестпроектов Архангельской области

Возведение мусорного полигона близ станции Шиес перестало быть приоритетным инвестиционным проектом Архангельской области: соответствующее решение приняло правительство региона во время сегодняшнего заседания, соглашение с подрядчиком - ООО "Технопарк" - расторгнуто в одностороннем порядке.

Де юре поводом для разрыва договора стало отсутствие каких-либо работ на объекте. В свою очередь подрядчик уведомил, что еще в мае 2019 года вывез с площадки всю технику.

Зампред правительства региона Евгений Автушенко объяснил, что решение об исключении проекта из числа приоритетных стало очередным этапом плановой работы по закрытию "Экотехнопарка "Шиес", инициированной постфактум поручения областного губернатора Александра Цыбульского.

Отныне проект лишен всяческих преференций - в том числе, налоговых льгот и особых условий по аренде земельных участков.

Строительство, напомним, оценивалось в 10,5 млрд рублей.

Добавим также, после того, как свой пост покинул непопулярный у населения экс-губернатор области Игорь Орлов, Цыбульский известил, что поддерживать строительство свалки не намерен. С 7 апреля на площадке приступили к рекультивации земель.

Противостояние противников полигона, куда должны были свозить мусор из Москвы, и властей длилось больше года. Близ площадки и по сей день дежурят экоактивисты.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:10 "Наверное, это партия реальных дел": Глава Краснодарского края уклонился от предложения вступить в ЕР

17:53 Защитники Муринского парка празднуют победу в Городском суде

16:40 Гимназию на Болотной улице могут снести в 2020 году

16:07 Шишкина считает, что еще рано переходить ко второму этапу рекультивации полигона "Новоселки"

15:54 В Петербурге изготовили 3,8 млн бюллетеней для голосования по Конституции

14:43 Яшин отдал служебное авто под соцтакси: власти начали проверять его муниципалитет

14:35 Представлявший в суде ИКМО "Остров Декабристов" юрист вошел в состав ТИК №2

14:20 "Открытая Россия" будет призывать голосовать против поправок в Конституцию

14:13 ЛГБТ-активистке Цветковой предъявлено окончательное обвинение по делу о распространении порнографии

13:16 Вячеслава Макарова попросили защитить дельфинов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:35 Павловский: Путин подозревает, что аппарат подставит его с голосованием по поправкам

19:54 Амосов окрылен победой защитников Муринского парка в Горсуде и готов бороться дальше

19:28 Беглов пересказал схему возвращения города "к нормальной жизни"

18:56 У приезжающих в Петербург туристов не будут проверять справку о наличии COVID-19

18:53 У здания администрации президента задерживают пикетчиков

18:42 В Архангельской области "коронавирусные" ограничения сохранят как минимум до 14 июня

18:23 Беглов: Наша цель - максимально бесконтактное голосование

18:10 "Наверное, это партия реальных дел": Глава Краснодарского края уклонился от предложения вступить в ЕР

17:53 Защитники Муринского парка празднуют победу в Городском суде

17:46 Даудов обошел Макарова в медиарейтинг глав региональных парламентов

17:36 В Ленобласти насчитали более 20 тысяч безработных

17:20 В Петергофе ко дню рождения Петра I запустили главный фонтан

17:06 Власти готовы выдать новые продуктовые наборы всем недовольным их качеством петербуржцам

16:54 Михаила Ефремова увезли на допрос по делу о смертельном ДТП

16:40 Гимназию на Болотной улице могут снести в 2020 году

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru