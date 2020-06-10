18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:04

Резник назвал Путина "последним диктатором России"

фото ЗакС политика Резник назвал Путина "последним диктатором России"

Беспартийный депутат Максим Резник назвал действующего президента России "последним диктатором" страны в ходе заседания Заксобрания Петербурга 10 июня. 

Он выступил с критикой запланированного на 1 июля плебисцита по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию. Эту процедуру Резник назвал "мухлежом-обнулежом".

- Слово "диктатор" появилось в Древнем Риме и человечество до сих пор не может с ним расстаться. Очень многие народы мира пострадали от диктатур. Но наша страна заплатила особо большую цену диктаторам чужим и, что особенно страшно, своим, - заявил с трибуны депутат.

Он назвал государство главным нарушителем прав и свобод человека, перечислив наиболее резонансные политические дела последних лет: "московское дело", "ростовское дело", "дело ФБК", "дело Сети" (организация признана террористической в России).

- Я считаю, что "обнуление" правящего 20 лет президента - "обнуление" прав человека, - добавил Резник.

Трехминутное выступление депутата несколько раз прерывал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он заявил, что информация Резника "абсолютно не соответствует действительности" и сравнил российское государство с матерью.

- Есть какие-то вещи, через которые мы не можем переступать. Родина, Россия, она как мать, особенно когда тяжело. И любить Родину надо в любых ситуациях, - заметил Макаров.

Резник в ответ попросил не отождествлять Отечество и власть. Спикер на это выразил надежду, что его оппонент когда-нибудь вернется к "нормальной политической деятельности".

Против конституционной реформы также выступили депутат от "Яблока" Борис Вишневский и лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14:33 Художник Loketski посвятил новую работу проблеме согласования стрит-арта

14:10 Смольный позволит 15 июня открыться парикмахерским

13:58 Россия заняла место в десятке самых немиролюбивых стран

13:46 Муниципал: На депутатов МО "Ульянка" составили протоколы о нарушении антикоронавирусного режима

13:40 Муниципал: Экс-главу МО "Невский округ" отправили в колонию на 2,5 года за взятку квартирами

13:19 Профессор Соловей придумал, как сделать бойкот "конституционного" голосования активным

13:06 Депутат Ковалев раскритиковал руководителя госпиталя в "Ленэкспо"

13:05 Памфилова заявила об отсутствии ограничений для СМИ и наблюдателей на голосовании по Конституции

12:59 Псковский областной ЗакС впервые за три месяца соберется в полном составе

12:33 Продуктовые наборы для кронштадтских детей привели к уголовному делу

12:32 Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения по коронавирусу снять в первую очередь

12:09 ЗакС принял за основу новую редакцию закона об омбудсмене Петербурга

12:04 Резник назвал Путина "последним диктатором России"

11:59 В Архангельской области возбудили дело об оправдании терроризма

11:52 Политолог Крашенинников обжаловал в ЕСПЧ свой штраф за пост о судьях в Telegram

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru