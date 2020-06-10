Резник назвал Путина "последним диктатором России"

Беспартийный депутат Максим Резник назвал действующего президента России "последним диктатором" страны в ходе заседания Заксобрания Петербурга 10 июня.

Он выступил с критикой запланированного на 1 июля плебисцита по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию. Эту процедуру Резник назвал "мухлежом-обнулежом".

- Слово "диктатор" появилось в Древнем Риме и человечество до сих пор не может с ним расстаться. Очень многие народы мира пострадали от диктатур. Но наша страна заплатила особо большую цену диктаторам чужим и, что особенно страшно, своим, - заявил с трибуны депутат.

Он назвал государство главным нарушителем прав и свобод человека, перечислив наиболее резонансные политические дела последних лет: "московское дело", "ростовское дело", "дело ФБК", "дело Сети" (организация признана террористической в России).

- Я считаю, что "обнуление" правящего 20 лет президента - "обнуление" прав человека, - добавил Резник.

Трехминутное выступление депутата несколько раз прерывал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он заявил, что информация Резника "абсолютно не соответствует действительности" и сравнил российское государство с матерью.

- Есть какие-то вещи, через которые мы не можем переступать. Родина, Россия, она как мать, особенно когда тяжело. И любить Родину надо в любых ситуациях, - заметил Макаров.

Резник в ответ попросил не отождествлять Отечество и власть. Спикер на это выразил надежду, что его оппонент когда-нибудь вернется к "нормальной политической деятельности".

Против конституционной реформы также выступили депутат от "Яблока" Борис Вишневский и лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.

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