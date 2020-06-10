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14:33

Художник Loketski посвятил новую работу проблеме согласования стрит-арта

фото ЗакС политика Художник Loketski посвятил новую работу проблеме согласования стрит-арта

Петербургский уличный художник Loketski, известный своими инсталляциями и картинами на злобу дня, выступил с новинкой, обращающей внимание на проблему уличного искусства и его полулегального статуса. Надписи, сделанные им на бетонных развалинах на Парнасе, приравнивают правило "не согласовывай стрит-арт" к системообразующим правилам жизни. Пост в Instagram, в котором фигурирует изображение его работы, сопровождается хэштегом #новейшийзавет.

Отметим, что тема стрит-арта вызвала новую волну бурного общественного обсуждения после того, как в конце мая портрет Иосифа Бродского, сделанный к юбилею поэта на стене одного из домов по улице Пестеля, коммунальные службы закрасили по распоряжению завхоза соседней школы.

8 июня по видеосвязи проблему стрит-арта, ее бюрократический аспект обсудили между собой председатели КГИОП и КГА. Чиновники согласились в том, что недопустимо пренебрегать их мнением перед тем, как украшать тем или иным содержанием фасады домов. И Сергею Макарова, и Владимира Григорьева привлекает идея установки временных баннеров и щитов, на которых живописцы могли бы самореализовываться.

Изображение: Loketski


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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