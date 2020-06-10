Барсукова этапировали в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой

Владимир Барсуков (Кумарин) этапирован из колонии под Кировском в Петербург в рамках расследования убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, передает ТАСС.

Информацию подтвердил адвокат Барсукова Константин Кузьминых. По его словам, защите пока не сообщили о подробностях следственных действий.

Барсуков отбывает 24-летний срок тюремного заключения по нескольким уголовным делам в совокупности. 20 марта 2019 года Куйбышевский суд Петербурга приговорил Барсукова к 12 годам колонии, признав виновным в создании преступного сообщества. Барсукова называли лидером "тамбовской ОПГ".

В 2016 году его приговорили к 23 годам колонии за покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году. Васильев и трое его охранников были ранены, один человек погиб. До этого приговора Барсуков отбывал 15-летний срок за рейдерство и вымогательство.

Показания на Барсукова как на заказчика убийства Старовойтовой в 1998 году давал экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, приговоренный к 17 годам колонии как организатор. В суде Глущенко заявил, что передал исполнителю убийства, Юрию Колчину, команду Барсукова на устранение Старовойтовой. Колчин осужден на 20 лет колонии. Накануне Глущенко подал в суд ходатайство об отказе от условно-досрочного освобождения, о котором он попросил суд в конце мая.