Горсуд не смог расформировать уже распустившуюся ИКМО "Екатерингофский"

Городский суд Петербурга 10 июня прекратил административное производство по делу о расформировании избирательной комиссии МО "Екатерингофский", сообщил ЗАКС.Ру член Горизбиркома Олег Зацепа. ГИК выступал по этому делу истцом.

По словам Зацепы, основанием для прекращение дела стало решение муниципального совета "Екатерингофского" о досрочном прекращении полномочий своей ИКМО и передаче ее полномочий территориальной избирательной комиссии № 1.

Совет депутатов МО "Екатерингофский" принял решение о сложении полномочий членов местной ИКМО 17 декабря 2019 года. За четыре дня до этого Горизбирком приостановил рассмотрение иска о расформировании этой комиссии до вынесения решения по связанному делу секретаря ИКМО Лидии Островской. Островскую в итоге оштрафовали на 1000 рублей, запретив ей в будущем работать в избиркомах. Таким образом, она стала единственным членом комиссии, получившим наказание.

Напомним, ИКМО "Екатерингофский" во время кампании по муниципальным выборам скандально прославилась "фейковыми" очередями, недопуском кандидатов в здание комиссии, отказами в регистрации оппозиционным выдвиженцам и другими нарушениями. После выборов Горизбирком расформировал ИКМО "Сергиевское", "Семеновское" и "Коломяги".