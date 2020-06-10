Милонов предложил ставить памятники медикам, скончавшимся в борьбе с COVID-19

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей увековечить в монументальной форме память о врачах, которые боролись за жизнь людей, заразившихся коронавирусом, и сами стали жертвами инфекции.

"Сейчас, действительно, борьба ещё не завершена, но неизбежно грядёт время, когда мы все будем вспоминать подвиг тех, кто ценой себя защитил жизни остальных граждан России. Считаю допустимым, если в каждом крупном городе нашей страны появится соответствующий мемориал погибшим врачам, должностным лицам и жертвам коварного вируса наподобие мемориалов участников Великой Отечественной войны", - цитирует текст документа портал News.ru.

Отметим, что в Петербурге стена памяти медиков, жизнь которых унесла пандемии, появилась в качестве гражданской инициативы. Стена с портретами врачей, ставших жертвами вируса, возникла в апреле на Малой Садовой улице, и к ней регулярно возлагают цветы.

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