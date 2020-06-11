18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:35

В Роспотребнадзоре ещё раз заявили о неготовности Петербурга снимать "антивирусные" меры

фото ЗакС политика В Роспотребнадзоре ещё раз заявили о неготовности Петербурга снимать "антивирусные" меры

Во время круглого стола "Белые ночи не для индустрии гостеприимства?", организованного "Деловым Петербургом", руководительница отдела санитарного надзора Управления регионального Роспотребнадзора Ольга Смелова проинформировала собравшихся, что город на Неве по-прежнему не готов к выходу из режима "коронавирусных" ограничений.

"Город не готов к снятию всех ограничительных мер, так как доля свободных коек в Петербурге составляет 17%. Для снятия ограничений показатель должен составлять 50%", - напомнила Смелова об условии, озвученном ранее губернатором Александром Бегловым.

Снятие введенных мер, добавила чиновница, будет проходить, как и планировалось, поэтапно - через каждые две недели - как у инкубационного периода COVID-19.

Ранее о неготовности города выходить из "антивирусного" режима заявила главный санврач Петербурга Наталья Башкетова.

По состоянию на 11 июня в Северной столице зарегистрировано 303 новых случая заражения коронавирусом, всего заболели почти 20 тысяч человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:57 Башкетова допустила открытие салонов красоты в Петербурге ближе к июлю

18:55 В Новгородчине обещают с 25 июня открыть музеи, летние кафе и детские площадки

18:48 "Алые паруса" в 2020 году пройдут с концертом, но без зрителей

18:33 "Левада-центр": Путин и Навальный больше других вдохновляют россиян

18:33 Знахарь через суд требует, чтобы Смольный регламентировал порядок занятий целительством

18:00 "В основном, это фейки": Памфилова не верит в принуждение бюджетников к голосованию по Конституции

17:49 На пост главы КСП Петербурга претендуют три кандидата

17:25 Власти Калининградской области выделили 100 млн рублей на поддержку рестораторов

16:56 В Ленобласти будут бесплатно раздавать лекарства от COVID-19

16:25 Петербуржец пожаловался Роспотребнадзору на вечеринки на улице Рубинштейна

15:56 Суд арестовал зараженного коронавирусом директора "МЭС Северо-Запад" по делу о взятке

15:47 "Звуки выстрелов, крики хищных птиц": "Невскую ратушу" хотят защитить от чаек за 2,4 млн рублей

15:30 Медиков Петербурга наградят новым знаком отличия "За доблесть в спасении"

15:22 Беглов поддержал идею открыть в Петербурге постоянный мемориал погибшим медикам

15:05 В Псковской области наблюдается "колоссальный рост" заболеваемости пневмонией

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru