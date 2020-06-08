Роспотребнадзор выступил против дальнейшего снятия ограничительных мер в Петербурге

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова обозначиила свою актуальную позицию относительно смягчения ограничений, вызванных пандемией коронавируса. По ее оценке, для спешки с дальнейшими послаблениями спока точно нет оснований.

"С сегодняшнего дня у нас и так введены определенные послабления, открыты торговые центры, - приводит ее довод "Интерфакс". - Пока к более масштабным [послаблениям] мы не готовы".

Напомним, что с 1 июня горожан освободили от обязательного ношения масок и перчаток на улице, а неделей спустя возобновилась торговля непродовольственными товарами. При этом у каждого такого магазина должен иметься отдельный вход с улицы, площадь объекта не должна превышать 400 кв. метров, а посетителей на этой максимальной площади должно одновременно находиться не больше ста человек. 8 июня с 22 часов также начинают ежедневную работу маршруты автобусов, дублирующие ветки метро после закрытия подземки.