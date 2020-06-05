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19:28

Непродовольственные магазины в Петербурге вернутся к работе с 8 июня

фото ЗакС политика Непродовольственные магазины в Петербурге вернутся к работе с 8 июня

В Петербурге с 8 июня вернутся к работе непродовольственные магазины, закрытые ранее из-за ограничений на фоне эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление №121 о борьбе с распространением коронавируса в городе. С 8 июня непродовольственные магазины, кроме тех, что расположены в торговых центрах, смогут работать при нескольких условиях. Площадь магазина не должна превышать 400 кв. метров, должен быть отдельный уличный вход для посетителей, допускается одновременное присутствие в помещении клиентов из расчета один человек на 4 кв. метра, примерочные будут закрыты.

По предварительной записи вернутся к работе застройщики, продающие квартиры и машиноместа, автосалоны. В помещениях допустимо присутствие не более 10 посетителей, от тест-драйва автомобилей придется отказаться, выставочные образцы машин нужно регулярно дезинфицировать, дополнительно обрабатывать – перед выдачей покупателю. Предприниматели, ведущие упомянутую деятельность, будут должны уведомить о начале работы комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, а также проследить, чтобы граждане соблюдали дистанцию в 1,5 метра и были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В Петербурге действует первый этап снятия ограничений. Сейчас носить маски и перчатки обязательно в транспорте и магазинах, а на улице – рекомендуется.


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