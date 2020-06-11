"Прекратить распространять "чернуху" и извиниться": Партия Роста поддержала начальника госпиталя в "Ленэкспо"

Представители регионального отделения Партии Роста выступили с коллективным обращением в поддержку руководителя Госпиталя для ветеранов войн и, по совместительству, начальника полевого "ковидария" в "Ленэкспо" Максима Кабанова.

В последнее время в СМИ стали появляться публикации, "очерняющие", по мнению партийцев, деятельность медика. В частности, говорилось об обрушении потолка в ординаторской в "Ленэкспо", о протекших санузлах и о жалобах пациентов на условия содержания.

В Партии Роста напомнили, что Госпиталь для ветеранов войн стал вторым в городе медучреждением, ещё в начале апреля в кратчайшие сроки переоборудованным под приём COVID-пациентов. В скорости был переоборудован и павильон в "Ленэкспо".

"Почему-то никто не учитывал, что это не стационар в привычном понимании, и уж тем более – не курорт. Была поставлена иная цель – спасать и лечить. И она была достигнута", - уверены партийцы.

Кроме того, добавили в Партии Роста, среди пациентов "Ленэкспо" не было зафиксировано ни одного летального исхода, что важно. Поэтому всем, кто тиражирует заведомо ложную информацию о ситуации, следует перед Кабановым извиниться.

"Вал "чернухи" в адрес Максима Юрьевича вызывает возмущение. Поэтому сегодня, когда мы видим откровенное передергивание фактов, мы просим инициаторов этих выступлений и публикаций остановиться. Прекратить распространять непроверенную и недостоверную информацию. Извиниться", - резюмировали в Партии Роста.