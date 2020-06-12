В Смольном объяснили отсутствие жестких "антивирусных" мер "образованностью" населения

Петербургу не понадобилось идти по пути Москвы, устанавливая в городе строгие "противовирусные" ограничения, так как, по мнению вице-губернатора Евгения Елина, в Северной столице живут более ответственные люди, нежели чем в "первопрестольной".

"Москва раньше стартовала. Вирус привел к увеличению заболеваемости в Москве раньше где-то на две недели, это во-первых. Во-вторых, нельзя сравнивать Петербург и Москву. Мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, и, на наш взгляд, это оправдано. У нас куда более подготовленные жители, у нас более ровный состав населения - он более образованный и более квалифицированный. Поэтому и ограничения мы снимаем чуть более аккуратно, чем Москва", - отчитался о сложившейся ситуации Елин, высказывание которого приводится на YouTube-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По официальной статистике, в Москве зафиксировано свыше 200 тысяч заражения коронавирусом, а в Петербурге - почти 20 тысяч.

8 июня столичный мэр Сергей Собянин заявил об отмене во вверенном ему городе режима "самоизоляции", графика прогулок и пропускной системы.

В свою очередь главный санврач города на Неве Наталья Башкетова утверждает, что Петербург пока не готов к выходу из установленных ограничений.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.