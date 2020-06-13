Единороссы выдвинули врио главы Архангельской области Цыбульского на осенние выборы

На региональной конференции "Единой России" в Архангельской области члены партии большинством голосов выдвинули врио губернатора Александра Цыбульского кандидатом на выборах главы субъекта РФ, которые должны состояться в сентябре, сообщает ТАСС.

"На основании протокола конференции Александр Витальевич в ближайшие дни подаст документы в избирательную комиссию Архангельской области на регистрацию как кандидат. Далее ему будет необходимо пройти муниципальный фильтр в соответствии с законодательством, собрать подписи депутатов", - рассказал секретарь архангельских единороссов Иван Новиков.

Единороссы выбирали претендента на роль кандидата в губернаторы из трех фигур. Ранее, 9 июня, кандидатуру Цыбульского поддержал генсовет ЕдРа.

Отметим, что Цыбульский занимает свою должность с апреля. На ней он сменил уволенного скандально знаменитого Игоря Орлова, утратившего поддержку населения и вступившего в конфликт с экоактивистами на станции Шиес.