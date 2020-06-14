Временный госпиталь в "Ленэкспо" снова затопило

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина сообщила об очередных проблемах во временном госпитале для людей с коронавирусной инфекцией, организованном в здании "Ленэкспо" на Васильевском острове. Там вновь наблюдается затопление.

"Друзья, может, нам скинуться на сантехника? А то пациенты сос кричат - сегодня ночью затопило третий пост, и вода подступает к кроватям", - комментирует "ВКонтакте" случившийся инцидент Вавилина.

Ранее в госпитале, построенном за 416 млн рублей, обрушивался потолок. В мае после жалооб пациентов на условия содержания объект проверяла прокуратура, но не обнаружила никаких нарушений. Вавилина заявляла, что готова подать на руководителя госпиталя, Максима Кабанова, в суд.