Жители Юго-Запада жалуются на "постапокалипсис" из-за появившейся свалки

На Юго-Западе Петербурга свалка, где складируются обломки обрушившегося здания СКК, привела к тому, что на улицах наблюдаются неисчезающие столбы пыли, во все стороны разносящейся транспортом. Об этом сообщили "ВКонтакте" активисты, защищающие так называемый "Жемчужный берег" Финского залива от строительства трассы.

Заснятый на улице Маршала Казакова видеоролик озаглавлен как "Постапокалипсис": в солнечном свете мчатся грузовики, и клубы пыли ощутимо портят видимость. Активисты сетуют на то, что на их жалобы не реагировали ни полиция, ни чиновники. Однако, сегодня, 14 июня, от администрации Кировского района пришел официальный ответ, в котором свалка признается незаконной. Теперь проблему рассмотрят на более высоком уровне.