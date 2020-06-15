В Петербурге пролонгирован запрет на посещение парков и лесов

Петербургский глава Александр Беглов продлил до 5 июля действие запрета на посещение городских парков, а также лесов, информирует пресс-служба Смольного.

Помимо граждан, воспрещается проезд автотранспорта в обозначенные территории.

Петербуржцам нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву и проводить пожароопасные работы в зеленых зонах - в последнем случае необходимо иметь соответствующее разрешение МЧС.

Запрет на посещение лесов и парков действует в городе на Неве с конца апреля.

Между тем, начиная с сегодняшнего дня жители Северной столицы смогут с ограничениями, но воспользоваться услугами фотостудий и парикмахерских, а также посетить бани.

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