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Поправки в Конституцию

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14:05

В Петербурге возвращаются к работе парикмахерские, фотостудии и архивы

фото ЗакС политика В Петербурге возвращаются к работе парикмахерские, фотостудии и архивы

Как и анонсировалось на текущей неделе, петербургское правительство разрешит открыть двери парикмахерским с 15 июня. Пока в них будет невозможно получить косметические услуги, и для того, чтобы подстричься, придется записываться заранее. Пресс-служба Смольного сообщает, что возобновят свою работу также с условием предварительной записи библиотеки и архивы, риэлторские фирмы, рекрутинговые агентства.

Кроме того, с понедельника впустят посетителей общественные бани, причем отдельно оговаривается, что речь идет только о помывочных зонах. 

Снимаются ограничения и с контор по ремонту велосипедов и самокатов и различного рода фотостудий. Главное условие - чтобы они не находились в торгово-развлекательных центрах и чтобы соблюдалась регулярная дезинфекция инвентаря.

Наконец, льготные проездные со следующей недели вновь обретают силу.

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