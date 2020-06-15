Депутаты МО "Светлановское" намерены поменять главу

12 из 18 муниципальных депутатов МО "Светлановское" попросили губернатора Петербурга Александра Беглова инициировать отставку их главы Янины Евстафьевой.

В своем обращении к градоначальнику мундепы указали восемь причин, по которым необходимо пойти на этот шаг. В том числе они обвинили Евстафьеву в нецелевом расходовании бюджетных средств: 218 тысяч рублей из муниципальной казны ушли на покупку фотоаппарата. Кроме того, глава "Светлановского" не назначила в мае внеочередное заседание совета, которого от Евстафьевой требовали четыре муниципальные комиссии, а само помещение местного совета с 21 мая закрыто, из-за чего депутаты не могут встречаться с жителями.

По словам самовыдвиженца Юрия Мазурика, против главы муниципалитета настроена и большая часть аппарата совета.

Евстафьева шла на выборы самовыдвиженкой при поддержке проекта "Умное голосование". Однако позже, уже став депутатом, вступила в переговоры с администрацией Выборгского района и была рекомендована на должность главы. Это произошло после того, как большинство членов совета дали понять, что не хотят переизбирать на эту должность единоросса Анатолия Кораблева, руководившего "Светлановским" в прошлом созыве. Позже Кораблев сдал свой мандат.

Как рассказал ЗАКС.Ру Мазурик, избрание Евстафьевой стало возможным благодаря голосам депутатов от КПРФ. В совет по спискам компартии прошли семь человек, в том числе два представителя движения "За новый социализм". Позже они изменили свою позицию и перешли в лагерь противников главы, отметил Мазурик.

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