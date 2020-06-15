Бриг на "Алых парусах" пройдет по Финскому заливу вместо акватории Невы

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о проведении праздника выпускников "Алые паруса" 27 июня в формате телевизионной трансляции. Документ опубликован 15 июня на сайте администрации города.

Согласно постановлению, оргкомитет праздника возглавят вице-губернаторы Евгений Елин и Ирина Потехина. Они должны определить место проведения "Алых парусов" и организовать работу по подготовке поздравлений выпускников.

Также в документе сказано, что комитет по печати и взаимодействию со СМИ должен организовать трансляцию мероприятия, проинформировать граждан о проведении этой трансляции и обеспечить взаимодействие с компанией, которая будет проводить праздник. Комитет по транспорту вместе с "Петербургским метрополитеном" должен определить режим работы подземки с 26 по 28 июня – "при необходимости выполнить закрытие станций метрополитена по утвержденному графику".

Как сообщили в администрации губернатора, трансляцию проведет Пятый канал, а проход брига будут транслировать центральные телевизионные каналы. Сам бриг "Россия" и пиротехническая часть праздника пройдут не в акватории Невы, а в Финском заливе, заявили в администрации.

Городские власти обещают, что смена формата не скажется на зрелищности: "телезрители погрузятся в атмосферу имаджинариума". Ведущими мероприятия будут Иван Ургант и Дарья Александрова, а выступят на празднике Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие музыканты.

Ранее режиссер "Алых парусов" в 2020 году Василий Бархатов сообщил ЗАКС.Ру, что подготовка к празднику уже началась. По его словам, выпускной предполагается проводить без зрителей – его будут транслировать по телевидению и в интернете. Официально петербургские власти отказывались сообщать подробности о проведении "Алых парусов" в 2020 году. При этом Западный военный округ заявил 8 июня о подготовке понтонов для проведения салюта у Петропавловской крепости во время "Алых парусов". Напомним, из регионального бюджета из-за эпидемии коронавируса вырезали расходы на проведение городского выпускного и трансляцию важных мероприятий.

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