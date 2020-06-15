18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:59

Активисты протестуют против возможной вырубки леса в Солнечном

фото ЗакС политика Активисты протестуют против возможной вырубки леса в Солнечном

Экоактивисты обнаружили характерные метки на деревьях, относящихся к Комаровскому лесничеству в Солнечном, и их прогноз самый пессимистичный: деревья, по всей видимости, обречены на вырубку. Об этом сообщает паблик "Зеленая коалиция Петербурга".

Уверенность в плохом конце у активистов идет от того, что в последние годы территория лесничества является предметом юридического спора: жители частного сектора в зеленой зоне добиваются прокладки дороги.

"В марте 2020 г. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, в чьем ведении находятся городские леса, ответил на запрос граждан, что строительство дороги на территории Комаровского лесничества не планируется. Однако за последующие месяцы планы вполне могли измениться, либо дорогу могут попытаться проложить нелегально. Если деревья спилят, то спасать будет нечего и с дорогой придется смириться", - говорится в свежем посте сообщества.

Активисты уверены также, что о сохранении флоры и фауны в ее богатстве и разнообразии можно будет забыть, если дорогу все-таки начнут прокладывать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:36 Суд оставил в силе решение Минюста о признании ФБК иноагентом

17:21 В Мурманской области за терроризм на 12 лет осудили женщину

16:59 В Петербурге - новая волна эвакуаций судов

16:59 В Москве таксист ранил в перестрелке двоих полицейских

16:40 Кто ответит за выборы?

16:35 "По телевидению это все гораздо красочнее": В Кремле рекомендуют москвичам не ходить на парад

16:32 Защитники Шиеса намерены дежурить возле станции "до последнего чоповца"

16:10 Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию

15:50 Бывшему американскому военному Мосгорсуд дал 16 лет заключения за шпионаж

15:30 Смольный: За время пандемии объем онкологической помощи почти не изменился

14:48 Власти Ленобласти выделят служебное жилье молодым врачам

14:22 В знак протеста против назначения Шмарова из "Ведомостей" уволились его заместители

13:59 Активисты протестуют против возможной вырубки леса в Солнечном

13:56 Андрея Шмарова утвердили главредом "Ведомостей"

13:51 Бриг на "Алых парусах" пройдет по Финскому заливу вместо акватории Невы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru