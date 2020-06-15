Активисты протестуют против возможной вырубки леса в Солнечном

Экоактивисты обнаружили характерные метки на деревьях, относящихся к Комаровскому лесничеству в Солнечном, и их прогноз самый пессимистичный: деревья, по всей видимости, обречены на вырубку. Об этом сообщает паблик "Зеленая коалиция Петербурга".

Уверенность в плохом конце у активистов идет от того, что в последние годы территория лесничества является предметом юридического спора: жители частного сектора в зеленой зоне добиваются прокладки дороги.

"В марте 2020 г. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, в чьем ведении находятся городские леса, ответил на запрос граждан, что строительство дороги на территории Комаровского лесничества не планируется. Однако за последующие месяцы планы вполне могли измениться, либо дорогу могут попытаться проложить нелегально. Если деревья спилят, то спасать будет нечего и с дорогой придется смириться", - говорится в свежем посте сообщества.

Активисты уверены также, что о сохранении флоры и фауны в ее богатстве и разнообразии можно будет забыть, если дорогу все-таки начнут прокладывать.