Суд оставил в силе решение Минюста о признании ФБК иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы отказался рассматривать иск Фонда борьбы с коррупцией о признании нелегитимным решения Минюста, отказавшегося исключать организацию из реестра иностранных агентов, делится "МБХ медиа".

В свою очередь в ФБК отчитались, что вернули все поступившие из-за границы средства и обратились в Минюст, предоставив соответствующие документы, однако всё равно получили отказ. Суд счел, что ведомство представило доказательства, подтверждающие его право на принятие такого решения и его законность. Инстанция уверена, что деньги возвращены не были.

В реестр иностранных агентов ФБК включили 9 октября прошлого года. Минюст обнаружил зарубежное финансирование фонда и незамедлительно прикрепил к нему соответствующий ярлык. Ведомство располагает информацией, что в ФБК поступали денежные средства от неких спонсоров из США и Испании.

В середине декабря 2019 года ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она якобы отказалась от иностранного финансирования и возвратила деньги, полученные из-за рубежа, всем дарителям. Однако в январе суд счел, что вычеркивать фонд из перечня всё же не стоит.