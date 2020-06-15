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19:50

Навальный нашел объяснение новому уголовному делу против себя

фото ЗакС политика Навальный нашел объяснение новому уголовному делу против себя

Политик Алексей Навальный, об очередном уголовном деле против которого стало известно 15 июня, связал действия Следственного комитета с тем, что у него истекает условный срок по предыдущему делу.

"А, во-вторых, все самые любимые бонусы: возможность обысков, изъятие техники, допросы, какие-то другие ограничения. Это крайне важно для власти в преддверии новой схватки на региональных выборах. Регистрируйтесь в "Умном голосовании", что тут сказать", - добавил он, комментируя новость о новом преследовании на собственном сайте.

По его оценке, новое дело полностью сфальсифицировано и сфабриковано, и при этом предельно неаккуратно. Кроме того, оппозиционер даже ожидал, что в ближайшее время на него "свалится" что-то подобное.

Дело возбудил СК, посчитавший, что на странице в социальной сети Навальный оклеветал ветерана Великой Отечественной войны, который снялся в ролике в поддержку конституционных поправок.

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