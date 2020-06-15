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Поправки в Конституцию

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17:51

На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

фото ЗакС политика На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

Оппозиционер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела о клевете из-за заметки про ветерана Великой Отечественной войны, проинформировали в Следственном комитете.

Политику вменяют нарушение ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

Максимальная санкция по обозначенной статье - штраф до одного миллиона рублей либо обязательные работы.

Дело связано с роликом о поддержке поправок к Конституции, в котором снялся ветеран Игнат Артеменко.

В тот же день Навальный прокомментировал видеозапись у себя в соцсетях, нелестно отозвавшись об участниках ролика.

Как считают в Следкоме, оставленная политиком ремарка содержит "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана". "Сведения" при этом не конкретизируются.

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