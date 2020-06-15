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20:20

Новая школа в Пушкине появится на территории бывших огородов

фото ЗакС политика Новая школа в Пушкине появится на территории бывших огородов

В конце Промышленной улицы в Пушкине, где в предыдущие десятилетия можно было наблюдать дома дачного типа и огороды, в обозримом будущем возведут общеобразовательную школу на 1375 мест, о чем пишет строительное издание "Канонер". Здание будет примыкать к микрорайону Славянка. В настоящее время образовавшийся на этом месте пустырь превратился в подобие зеленой зоны.

Трехэтажную школу будут строить по проекту ООО "Петростройгарант". Чиновники Смольного находятся в поисках генподрядчика.

Отметим, что с образовательными учреждениями в Пушкинском районе ситуация продолжает оставаться тяжелой, чего не отрицает даже губернатор Александр Беглов, периодически инспектирующий строительство новых объектов на юге Петербурга. Во многом их нехватка объясняется стремительной жилой высотной застройкой Шушар.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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