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Поправки в Конституцию

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20:55

Фигурист Плющенко изъявил желание "по-мужски" разобраться с Навальным

фото ЗакС политика Фигурист Плющенко изъявил желание "по-мужски" разобраться с Навальным

Известный спортсмен, фигурист Евгений Плющенко вступил в конфликт с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Последний резко раскритиковал его публичную поддержку поправок в Конституцию с вовлечением в эту рекламу несовершеннолетних членов семьи, что вызвало гнев у мастера спорта. Ничего постыдного в том, чтобы одобрять переписывание основного закона, он для себя не видит, а к Навальному, наоборот, претензии у него имеются.

"Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь?????", - публично ответил своему обличителю Плющенко в Instagram.

Отметим, что 15 июня для Алексея Навального ознаменовалось также возбуждением очередного уголовного дела. На сей раз его обвиняют в клевете в адрес ветерана ВОВ.

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