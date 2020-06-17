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17 июня, 17:05

Требующий биткоины от Малофеева лжеминер снова заставил суды эвакуироваться

фото ЗакС политика Требующий биткоины от Малофеева лжеминер снова заставил суды эвакуироваться

Суды Петербурга снова получили письма с угрозами взрыва, в которых злоумышленник требует от бизнесмена Константина Малофеева 120 биткоинов, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Эвакуированы Ленинский, Петродворцовый, Василеостровский районные суды. Анонимный автор также заявил, что якобы заминированы порядка четырех десятков больниц Петербурга и Ленобласти. Как и прежде, отправитель заявил, что такие сообщения будут приходить до тех пор, пока "Малофеев не вернет 120 биткоинов".

Уже более полугода злоумышленник угрожает взрывом судам и другим объектам Петербурга, каждый раз угроза оказывалась ложной. Отправитель регулярно упоминает Малофеева и требует от него биткоины, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX "зависла" примерно такая сумма биткоинов.

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