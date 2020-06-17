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17 июня, 17:58

Смольный выделит субсидию частным медорганизациям на выплаты работающим с COVID-19 сотрудникам

фото ЗакС политика Смольный выделит субсидию частным медорганизациям на выплаты работающим с COVID-19 сотрудникам

Комитет по здравоохранению подготовил проект постановления о выделении субсидии частным медицинским организациям Петербурга на выплаты медсотрудникам, которые работали с коронавирусными больными с 16 марта. Документ находится на антикоррупционной экспертизе. 

Согласно проекту постановления, деньги выделят из бюджета Петербурга и из средств, поступивших от резервного фонда правительства России. Для получения субсидии необходимо соблюсти ряд условий, сказано в документе. В частности, организация должна не иметь никаких задолженностей, не являться иностранным юридическим лицом и доля участия зарубежных компаний из офшорных зон не должна превышать 50%, также медорганизация не должна находиться в процессе реорганизации и претендовать на какие-то другие аналогичные выплаты из бюджета города. Помимо этого, частная медицинская компания для получения субсидии обязана работать в Петербурге, иметь необходимую лицензию и другие документы. 

Комитет, в случае утверждения постановления, будет принимать заявки от организаций до 15 августа, а все деньги должны быть выплачены до 30 октября. Если часть средств останется, то их надо вернуть обратно в комитет, сказано в проекте постановления.

Там же отмечается, что размер выплат определен постановлением правительства России №415. В нем сообщается, что сумма компенсации должна исчисляться по-разному для каждой группы сотрудников. Например, врачам скорой помощи положено 80% среднемесячного дохода в регионе за последние девять месяцев, среднему медперсоналу скорой помощи - 40%, врачам стационаров - 100%.

Напомним, ранее комздрав изменил постановление о выплате региональной компенсации медсотрудникам, работавшим с коронавирусом. По новым изменениям, деньги планировалось направить только в те учреждения здравоохранения, которые подведомственны органам власти Петербурга. До этого выплаты полагались всем государственным медучреждениям в городе. 

София Саттарова

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