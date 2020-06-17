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17 июня, 19:28

На Юго-Западе приостановили завоз строительного мусора, оставшегося от здания СКК

фото ЗакС политика На Юго-Западе приостановили завоз строительного мусора, оставшегося от здания СКК

На свалка в Кировском районе, где в последние дни складировали обломки снесенного здания СКК, перестали ездить грузовики со строительным мусором, сообщается в паблике движения "Красивый Петербург".

Активисты объясняют это тем, что организаторы свалки не решаются превысить допустимый уровень загрязнения. За сутки не было замечено ни одного грузовика с новоей "порцией" отходов, зато вместо них объект навестили росгвардейцы и районные чиновники. Они проверяли информацию в социальных сетях о том, что на месте наблюдается многократное превышение максимально возможного показателя. В результате проверяющие истанции постановили, что норма загрязнения не превышена.

"Это будет хорошим концом неприятной истории, если уже завтра грузовики с строительными отходами вновь не потянутся на берег Финского залива под окна жилых домов.", - пишут экозащитники.

Ранее в том же паблике ситуация в районе сравнивалась с "постапокалипсиса" из-за запыленности улиц.

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