У здания суда, где идут прения по делу "Сети"*, вывесили баннер в поддержку фигурантов

Утром 18 июня в Петербурге на заборе у здания 1-го Западного окружного военного суда, где продолжается процесс над анархистами Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым, которых обвиняют в участии в "террористическом сообществе "Сеть" (ч.2 ст. 205.4 УК РФ) разместили баннер "Антифашизм не преступление".

Акцию провели сторонники организации "Марксистская тенденция" и другие коммунисты.

"Мы выступаем против репрессий над антифашистами — анархистами и коммунистами, — и в очередной раз хотим заявить, что последовательный антифашизм — не повод для уголовного преследования, а естественная позиция для любого здравомыслящего человека", - заявили авторы баннера в своих соцсетях.

Напомним, рассмотрение дела "Сети" вышло на стадию прений сторон. Обвинение запросило 6 лет колонии общего режима для Бояршинова, признавшего вину перед началом рассмотрения дела по существу, и 9 лет колонии общего режима для Филинкова, до конца заявлявшего о своей невиновности

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России