Цакунову присудили 750 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

Петербургский активист Михаил Цакунов, попавший под уголовное преследование в 2018 году после протестной акции "Он вам не царь" за якобы нападение на полицейского, получил от суда компенсацию в размере 750 тысяч рублей. Об этом пишет "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.

"Я не доволен таким решением, мы с Цакуновым обсудим и решим, будем ли подавать жалобу", - сказал юрист.

Ранее активист требовал возмещения ему 2 млн рублей, но добиться своего не смог.

В СИЗО Цакунова продержали в общей сложности 356 дней, назначенный ему штраф в размере 100 тысяч рублей отменили - а впоследствии, по апелляции, сняли и обвинение. В его закрытом уголовном деле было указано, что при задержании 5 мая 2018 года он якобы выбил полицейскому зуб.