Суд решил вернуть Цакунову его иск к Минфину на 2 млн рублей

Дзержинский суд Петербурге решил вернуть исковое заявление Михаилу Цакунову, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск неподсуден Дзержинскому суду. Согласно ГПК, иск предъявляется в суд по адресу организации-ответчика – то есть, Минфина, в Москве. Также в ГПК прописано, что истец имеет право подать иск, связанный с возмещением убытков от незаконного привлечения к уголовной ответственности, по своему месту жительства.

О подаче иска стало известно 24 октября. Цакунов потребовал от Минфина 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование по делу о применении насилия к полицейскому. Его обвиняли в том, что при задержании на акции протеста 5 мая 2018 года в Петербурге он якобы выбил полицейскому зуб. В СИЗО Цакунов провел почти год, в итоге суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей, сразу освободил от наказания, а Горсуд при рассмотрении апелляции – оправдал.