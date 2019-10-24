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12:52

Цакунов потребовал от государства 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование

фото ЗакС политика Цакунов потребовал от государства 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Петербуржец Михаил Цакунов подал иск к Минфину с требованием компенсации в 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование по делу о применении насилия к полицейскому, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.

В иске указано, что каждый из проведенных в СИЗО дней оценивается в 5 тысяч рублей. Цакунов провел в изоляторе 356 суток. Он просит взыскать компенсацию в 1,78 млн рублей за этот арест, еще 220 тысяч – за то, что 4,5 месяца он находился под подпиской о невыезде, не мог свободно передвигаться, навещать родственников и устроиться на высокооплачиваемую работу.

Иск подан в Дзержинский суд Петербурга. Третьей стороной указаны Следственный комитет и прокуратура города.

Обновлено 13:11: Дзержинский суд зарегистрировал иск Цакунова, к производству он пока не принят, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Цакунов был задержан вместе со своими друзьями в саду у Эрмитажа, во время акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Он и его приятели взяли в руки большую надувную желтую уточку - символ антикоррупционных протестов. Один из задержавших его полицейских, Александр Сухаруков, в рапорте указал, что Цакунов выбил ему верхний резец. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

К материалам дела была приобщена видеозапись, на которой видно, что Цакунов, пытаясь убежать от полицейских, упал, а потом его схватили за руки и подняли люди в форме. В процессе судебных разбирательств выяснилось, что Сухаруков лишился мертвого зуба. Обвинение было переквалифицировано на ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья полицейского).

В итоге суд назначил Цакунову штраф в 100 тысяч рублей и сразу освободил от наказания. Горсуд при рассмотрении апелляции оправдал его.

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