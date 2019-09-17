Горсуд оправдал петербуржца Цакунова, отбывшего год в СИЗО за «насилие» над полицейским

Петербургский городской суд 17 сентября отменил приговор 26-летнему Михаилу Цакунову, которого признали виновным в насилии над полицейским на акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Полицейский водитель Александр Сухаруков обвинил Цакунов в том, что тот во время задержания ударил его по лицу, выбив зуб. В интернет попала видеозапись момента задержания, на которой удара не видно. Тем не менее, петербуржец около года провел в следственных изоляторах. При этом во время допроса на одном из судебных заседаний Цакунов заявил, что его самого полицейские били и оскорбляли.

Изначально арестованного обвиняли по части 2 статьи 318 УК РФ, якобы он нанес полицейскому травму опасную для здоровья, однако потом адвокаты Павел Ясман и Герман Параничев доказали, что выбитый зуб был «мертвым». Дело переквалифицировали на часть 1 статьи 318 УК РФ (применения насилия, неопасного для здоровья представителя власти). После смягчения обвинения, 26 апреля 2019 года Цакунова отпустили под подписку о невыезде.

Сторона обвинения просила для него 2,5 года условно. Судья Дзержинского районного суда Лариса Бражникова назначила 100 тысяч рублей штрафа, которые зачла за срок, проведенный в следственном изоляторе.

Судья городского суда Светлана Ларионова не нашла в действиях Цакунова состава преступления и отменила решение первой инстанции, оправдав обвиняемого.

За Цакуновым признано право на реабилитацию.

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