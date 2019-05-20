Год в СИЗО за 100 тысяч рублей

Петербуржец Михаил Цакунов пошел на акцию против инаугурации Владимира Путина и почти на год попал в СИЗО. Задерживавший его полицейский заявил, что молодой человек выбил ему зуб. О невиновности Цакунова говорили очевидцы, но судья в первую очередь опиралась на показания полицейских. 20 мая подсудимый получил штраф 100 тысяч рублей, от уплаты которого его тут же освободили за счет месяцев, проведенных в изоляторе. После оглашения приговора адвокат Герман Параничев пожаловался ЗАКС.Ру о давлении на Цакунова и допустил, что решение первой инстанции может быть обжаловано.

На оглашение приговора по своему делу 26-летний Михаил Цакунов пришел в Дзержинский районный суд из дома и без конвоя. 26 апреля судья Лариса Бражникова изменила ему меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Это стало возможно после переквалификации обвинения с части 2 на часть 1 статьи 318 УК РФ, то есть, если раньше Цакунова обвиняли в применении насилия, опасного для здоровья или жизни полицейского, то позже – в неопасном насилии.

Цакунов с друзьями 5 мая 2018 года участвовал в акции «Он нам не царь», организованной сторонниками Алексея Навального и посвященной президентской инаугурации Владимира Путина. Организаторы акции подавали несколько уведомлений в Смольный, но получили по ним отказы. Чиновники предложили провести митинг в Удельном парке на окраине города. Навальнисты на это не согласились и пошли прямо в центр города. Цакунов завсегдатаем протестных мероприятий не был и не состоял в политических организациях. Он участвовал только в благотворительных проектах и помогал приюту для бездомных животных. Но лозунги очередной акции оппозиции он счел правильными и решил к ней присоединиться.

Самые массовые задержания в тот день проходили в саду у Эрмитажа, куда протестующие пришли, когда полицейские перегородили им движение по Невскому проспекту. Люди в форме хватали всех, кто кричал лозунги или держал в руках плакаты. Цакунов не делал ни того, ни другого, но внимание полиции привлек. Вместе с товарищем он держал в руках надувную утку с логотипом движения «Весна» - непременный атрибут молодежных протестных акций. 5 мая утка поначалу плавала в фонтане Александровского сада, потом ее выловили полицейские, которые отдали гигантскую игрушку рабочим, реставрировавшим неподалеку дом. Друзья Цакунова выпросили утку себе, и компания понесла ее к Эрмитажу. Не успел Цакунов взяться за провокационную утку, как на него налетели полицейские.

Момент задержания попал на видеозапись, которую позже исследовали в суде. На ней видно, как Цакунов, спотыкаясь, падает, а потом его хватают и поднимают полицейские. Акцентированный удар, о котором позже заявил потерпевший - полицейский водитель Александр Сухаруков - незаметен. О том, что этого удара не было вообще, в суде заявил автор видео Никита Дорофеев, студент Института кино и телевидения, который на протестной акции собирал материал для своей курсовой работы. Не видели удара и другие вызванные в суд свидетели, как знакомые Цакунова, так и случайные люди, оказавшиеся рядом. Даже сотрудники полиции, стоявшие с Сухаруковым в одном заслоне, говорили, что узнали о выбитом зубе позже.

Тем не менее, судья Лариса Бражникова при вынесении решения опиралась в первую очередь на показания свидетелей-полицейских. Они говорили, что на инструктаже никто на здоровье не жаловался, а вскоре после задержания компании с желтой уткой Сухаруков доложил, что лишился верхнего резца. Другие свидетели, по мнению судьи, не могли видеть всей полноты картины: кому-то, судя по имеющимся в материалах дела фотографиям, закрывали обзор, а кто-то просто не попал на фото, которые исследовал суд.

Решение о возбуждении дела по более тяжелой части 2 статьи 318 УК принимала следователь Центрального района Елизавета Хакимова. Уже после того как тяжбы в Дзержинском суде закончились адвокат Цакунова Герман Параничев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил о давлении, которое она поначалу, по его мнению, оказывала на задержанного:

- Хакимова, вероятно, борется с организованной преступностью, ловит матерых бандитов. Наш Цакунов тоже попал в ее цепкие лапки как матерый преступник. Как она могла вменить ему меньше чем вторую часть? Конечно, не могла. Он, по ее мнению, должен страдать и сидеть в тюрьме. Расчет, видимо, был на его признательные показания. В разное время досудебного следствия ему подавались намеки. Еще на стадии работы следствия вышеупомянутая следователь говорила в духе «ну ты признайся и сейчас пойдешь домой» и тому подобное. А зачем признаваться, если мой подзащитный этого не делал? Он проявил характер и мужество, отстоял свою позицию, - рассказал адвокат.

Обвинение переквалифицировали только в конце апреля. Но потерпевший сказал суду, что выбитый зуб был мертвым еще 30 августа 2018 года, вскоре после начала рассмотрения дела по существу. Тем не менее, судебное разбирательство длилось долго, допрос свидетелей растягивали на несколько заседаний, а для доказательства факта, о котором заявил сам Сухаруков, пришлось делать несколько экспертиз и дважды вызывать в суд стоматолога. В итоге Цакунов провел в следственных изоляторах 11 месяцев и 20 дней. Этот срок судья зачла ему в качестве уплаченного штрафа, освободив его от уголовного наказания. По мнению Бражниковой, почти год заключения равен 100 тысячам рублей.

Еще один адвокат Цакунова Павел Ясман после завершения оглашения заявил журналистам, что приговор необходимо обжаловать. Его коллега Параничев был не столь категоричен и сказал, что он «удовлетворен не в полной степени».

- Надо подумать, посмотреть приговор и обсудить его. Пока говорить рано. Путь обращения в ЕСПЧ, которым бы мы пошли, если бы он хотя бы условное наказание получил, сейчас находится под вопросом. Обращение в ЕСПЧ могло бы быть, если бы он получил, например, условное наказание. Это наказание 100% было бы оспорено в суде по правам человека в Европе. А сейчас оснований для подачи у нас нет, - отметил Параничев.

Цакунов в первые минуты окончательной свободы о Европейским суде не думал. Он признался ЗАКС.Ру, что ожидал более сурового приговора и опасается, что может получить его, если подаст апелляцию.

Однако его проблемы не закончены. Бражникова, помимо прочего, удовлетворила гражданский иск полицейского водителя Сухарукова, который потребовал от обвиняемого 26,1 тысяч рублей в качестве возмещения за лечение. Освободившийся месяц назад из СИЗО Цакунов признался, что пока таких денег у него нет.

Сергей Еремеев

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