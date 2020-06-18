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18 июня, 16:36

Петербургские депутаты хотят ужесточить правила продажи алкоголя в жилых домах

фото ЗакС политика Петербургские депутаты хотят ужесточить правила продажи алкоголя в жилых домах

В Петербурге минимальная площадь зала обслуживания точек общепита, которым разрешено торговать спиртным, может составить 50 квадратных метров. Соответствующую законодательную поправку подготовил депутат Заксобрания от "Единой России" Денис Четырбок.

Поправку 18 июня одобрил парламентский комитет по законодательству, которым руководит Четырбок.

В настоящее время для торговли алкоголем в жилых домах и на прилегающих к ним территориям нет никаких ограничений по площади. 29 апреля ЗакС принял за основу законопроект, устанавливающий порог в 20 квадратных метров. Уже тогда Четырбок допустил, что эта величина может быть пересмотрена в сторону увеличения.

- Ограничение в 50 квадратных метров никак не повлияет на работу цивилизованных баров и ресторанов, - прокомментировал единоросс.

Перечень органов, которым предстоит следить за соблюдением закона и штрафовать нарушителей, определит Смольный. Четырбок предположил, что этим вопросом могут заняться районные администрации, комитет по предпринимательству, комитет по вопросам законности, комитет по контролю за имуществом, а также полиция.

Законодательное собрание рассмотрит вопрос об ужесточении требований к торгующим спиртным заведениям на пленарном заседании во вторник, 23 июня.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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