Непарламентские партии выступят в ЗакСе Петербурга 23 июня

На заседании Законодательного собрания во вторник, 23 июня, со своими докладами выступят представители партий, не представленных в городском парламенте. Об этом 18 июня объявил депутат "Единой России" Денис Четырбок, зачитывая проект повестки заседания в рамках очередной встречи членов комитета по законодательству.

По его словам, докладчики выскажутся на тему социально-экономического развития Петербурга.

Выступления делегатов непарламентских партий проходят ежегодно. Напомним, в 2019 году члены "Коммунистов России" пикетировали Мариинский дворец, утверждая, что их представителя Михаила Машковцева не пригласили зачитать доклад. Впоследствии Машковцев все-таки получил право выступить с трибуны.

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