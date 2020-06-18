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18 июня, 19:26

Врачи просят возобновить прием больных в поликлиниках для раннего выявления рака

фото ЗакС политика Врачи просят возобновить прием больных в поликлиниках для раннего выявления рака

Начальник городского окнологического центра Петербурга Владимир Моисеенко считает необходимым вернуть в поликлиники первичные приемы пациентов, подозревающих наличие у себя злокачественных опухолей, о чем рассказал ТАСС. Письмо с соответствующей просьбой он отправил в городское правительство еще в конце мая. Игнорирование этой проблемы Смольным, считает врач, чревато большими неприятностями.

"Это приведет к тому, что значительно ухудшатся показатели, ситуация онкологическая к концу года, [ухудшится] несомненно. И потребуются большие материальные затраты, для того чтобы каким-то образом решать этот вопрос. Потому что лечение пациентов с ранними формами рака дешевле, чем запущенные", - приводятся его слова.

Ранее в комитете по здравоохранению заявили, что за последние три месяца, ознаменовавшихся пандемией коронавируса, общий объем помощи онкологическим больным практически не изменился. Добиться этого удалось за счет увеличения нагрузки на амбулаторных специалистов. 

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