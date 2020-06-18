18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18 июня, 21:03

Координатор "Голоса": Общественная палата отрицает реальность

фото ЗакС политика Координатор "Голоса": Общественная палата отрицает реальность

Координатор движение за права избирателей "Голос" в Петербурге Наталия Менькова сообщила ЗАКС.Ру, что Общественные палаты регионов не отвечают на обращения организации или не выдают направления на регистрацию их представителей в качестве наблюдателей.

Ранее 18 июня член Общественной палаты Максим Григорьев на заседании консультативной площадки в Центризбиркоме обвинил "Голос" в провокации и заявил, что тот, кто действительно хочет стать наблюдателем, сможет это сделать. В частности, он раскритиковал представительницу движения Ирину Мальцеву, которая сообщила о проблемах при регистрации в качестве наблюдателя на голосовании по Конституции. 

Менькова сообщила ЗАКС.Ру, что история Мальцевой не единична:

- Ирина рассказала свою историю, что лично ей не удалось [зарегистрироваться], ее Общественная палата Ивановской области не пропустила. Такой же кейс у нас произошел с координатором в Кемерово - ему не выдали направление. 

По словам координатора "Голоса", петербургская палата на отправленное в конце мая письмо движения не ответила - организация обратилась в ОП России, чтобы зарегистрировать своих членов как наблюдателей.

- Всех желающих мы подавали через Общественную палату Российской Федерации. Вчера-позавчера только-только эти почтовые отправления наконец дошли до адресата, что не может не радовать. Но, получим ли мы эти направления, я не могу прогнозировать. Здесь, что называется, вообще ничего от меня как от координатора движения ничего не зависит, - рассказала Менькова. 

По ее словам, поступающая от Общественной палаты критика в адрес "Голоса" связана с тем, что ОП отрицает существование связанных с голосованием по Конституции проблем. В частности, палата считает фейками все сообщения о принуждении бюджетников к прикреплению на избирательные участки по месту работы, сообщила координатор движения:

- Есть какое-то отрицание реальности, которое, к сожалению, поддерживает Общественная палата. На все заявления, размещенные на карте нарушений, заявляют, что этого нет, что этого не существует. Есть скрины, есть конкретные люди, которые дают показания, есть свидетели этого давления, а система это отрицает. Общественная палата на все заявления, размещенные на карте нарушений, особенно по принуждению, отвечает, что это фейки. 

Менькова напомнила, что член Общественной палаты Григорьев также нелестно высказался о докладе "Голоса" о работе региональных палат - он обвинил движение в публикации недостоверной информации. Координатор "Голоса" в Петербурге заявила, что в докладе представлены данные на 12 июня. Региональные палаты же после этой даты могли изменить информацию на своих сайтах, добавила Менькова. По ее словам, так произошло с Общественной палатой Ленобласти, которая после 12 июня указала сроки подачи заявления на регистрацию наблюдателем.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:18 СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

18:17 Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

18:00 ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

17:21 Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

17:17 Членов УИК Петербурга начали тестировать на коронавирус

16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

16:26 Представители ТЦ вновь призвали Роспотребнадзор разрешить им открыться

16:01 Вавилину вызвали в прокуратуру по жалобе представителя главы Госпиталя для ветеранов войн

15:53 Дворцовый мост и Мариинскую больницу подсветят красно-белым в День медработника

15:29 Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

15:00 Смольный: Открывать туристический сезон в Петербурге преждевременно

14:53 Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя могут отправить на принудительное лечение

14:40 "Больше 6 недель борьбы, больше месяца на ИВЛ": COVID-19 погубил завотделением в больнице Святого Георгия

14:31 Амосов призвал освободить задержанного конкурента Лукашенко на выборах в Беларуси

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru