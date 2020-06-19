Прокуратура заявила, что Погосян больше не глава МО "Остров Декабристов"

Единоросс Ольга Погосян в настоящее время не является депутатом и главой муниципального образования "Остров Декабристов", говорится в ответе прокуратуры Петербурга на запрос юриста партии "Яблоко" Виктора Воробьева.

Документ датирован 11 июня. Воробьев уточнил ЗАКС.Ру, что получил его в пятницу, 19 июня.

Прокуратура ссылается на решение территориальной избирательной комиссии № 2 от 23 мая об определении результатов выборов в местный совет. По нему мандат Погосян должен достаться кандидату от "Яблоко" Алексею Захарову, а мандат представительницы ЛДПР Анастасии Давыдовой - "яблочнице" Наталии Невзоровой. Обновленный состав совета провел первое заседание 15 июня, на котором отменил решения своих предшественников.

Было решено, что до избрания главы муниципалитета, руководить работой местного совета будет Владимир Барканов, возглавлявший "Остров Декабристов" в прошлом созыве.

Позже Погосян и ее сторонники заявили о нелегитимности заседания, организованного Баркановым и депутатами от "Яблока". В группе МО "Острова Декабристов" "ВКонтакте" появилось объявление о том, что Погосян продолжает оставаться главой.

В ответе прокуратуры говорится, что "в настоящее время инициирует заседание муниципального совета", на котором должен быть выбран глава МО "Остров Декабристов".

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