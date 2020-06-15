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18:04

Совет "Острова Декабристов" собрался в новом составе и отменил решения единороссов

фото ЗакС политика Совет "Острова Декабристов" собрался в новом составе и отменил решения единороссов

Депутаты муниципального образования "Остров Декабристов" объявили, что провели 15 июня первое заседание местного совета. В нем приняли участие шесть из десяти мундепов: пять представителей "Яблока" и экс-глава округа Владимир Барканов, избравшийся самовыдвиженцем. В здание совета его члены попасть не смогли и мероприятие проходило в "альтернативном месте на территории округа, сообщил ЗАКС.Ру депутат-"яблочник" Леонид Андрухов.

На заседание не явились четыре представителя команды "Единой России". По словам Андрухова, до всех них пытались дозвониться в день встречи. Депутаты Елена Зинченко и Любовь Назарова не взяли трубку, Наталья Иванова сообщила, что прочитала сообщение о запланированном заседании всего 20 минут назад, а Юрий Грашин объявил, что находится в Анапе.

Присутствовавший состав депутатов договорился об отмене ранее принятых решений шестого созыва совета, так как два из десяти мундепов, участвовавших в жизни органа местного самоуправления были признаны судом нелегитимными. В частности, было аннулировано решение об избрании главой Ольги Погосян, утратившей мандат, и о выборах главы местной администрации.

Барканов предложил назначить и.о. местной администрации, но "яблочники" предложение не поддержали, так как на заседании не было для этого кворума, кроме того не были готовы бюллетени для тайного голосования.

Напомним, кандидаты от "Яблока" Алексей Захаров и Наталья Невзорова оспорили итоги муниципальных выборов на шести участках в суде, который обязал избирательную комиссию принять новые результаты выборов. По ним "яблочники" проходят в совет, а выбывают Погосян ("Единая Россия") и Анастасия Давыдова (ЛДПР). Решение о новых результатах принято 23 мая. До этого команда из троих депутатов от "Яблока" бойкотировала заседания совета, считая действовавший состав нелегитимным. Об истории с пересчетами голосов на выборах в МО "Остров Декабристов" читайте в материале ЗАКС.Ру.

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