Путин вручит новые госнаграды медикам, борющимся с коронавирусом

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время наградит медиков, работающих с коронавирусными пациентами, учрежденными накануне орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, передает ТАСС.
Об этом Путин объявил на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.
"В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал", - сказал Путин.
Указ об учреждении новых государственных наград был опубликован накануне.