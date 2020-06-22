Активист поддержал фигурантов дела "Сети"* файером и был задержан

Активист Павел Крисевич приковал себя наручниками к ограждению в знак солидарности с фигурантами дела "Сети"* и также поджег файер, после чего его задержали полицейские. При задержании от одного из правоохранителей прозвучала реплика "Вызывай, срочно!".

Демонстрант успел разбросать у здания суда листовки с лозунгом "Отпускай!".

Отметим, что сегодня, 22 июня, суд должен вынести Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову приговоры. Для них запросили 6 и 9 лет лишения свободы соответственно. Находясь под следствием, обвиняемые неоднократно жаловались на пытки.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.