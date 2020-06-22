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13:14

Рассказавшая о пытках фигурантов дела "Сети"* Теплицкая задержана возле здания суда

фото ЗакС политика Рассказавшая о пытках фигурантов дела "Сети"* Теплицкая задержана возле здания суда

Бывшей член Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая, одна из первых зафиксировавшая следы от электрошокера на теле фигуранта дела "Сети" Виктора Филинкова во время посещения СИЗО, оказалась в числе задержанных у здания суда, где 22 июня были вынесены обвинительные приговоры по этому делу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову.

Собравшиеся продолжают скандировать "Свободу политзаключенным", выражая свой протест против решения суда, приговорившего фигурантов к 7 и 5,5 годам в колонии, и последовавших позже грубых задержаний. В автозаки отправилось уже более 25 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Кроме Теплицкой, были задержаны супруга Юлия Бояршинова Яна Сахипова, молодой человек, игравший на гитаре, барабанщики и другие собравшиеся в день вынесения приговора возле здания суда. Первый автозак, в котором находилось больше десятка пойманных граждан, отправился в 78 отдел полиции. Из второго доносились крики с жалобами задержанных на то, что им нечем дышать. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, полицейские пообещали включить им кондиционер. 

В автозак ненадолго также попал редактор Telegram-канала "ЯГражданин", но полиция его отпустила после предъявления пресс-карты.

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Напомним, Филинкова и Бояршинова задержали в январе 2018 года. Их обвиняют в участии в петербургских ячейках так называемой "Сети". Обвинение считает ее законспирированной организацией анархистов, планировавших нападения на полицейских и офисы представителей власти. 

В феврале 2020 года семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором ячейки. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14,  Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

Фигуранты неоднократно заявляли, что признательные показания у них выбивались под пытками, их адвокаты указывали на многочисленные нестыковки в материалах дела и сомнительные доказательства вины их подзащитных. 

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

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