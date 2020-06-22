Ученого Ковалева приговорили к семи годам строгого режима за госизмену

Наказание в виде семи лет колонии строгого режима досталось от суда в Москве ученому Роману Ковалеву, который в прошлом работал начальником Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), передает "Интерфакс". Суть обвинения не разглашают.

На своей бывшей работе он взаимодействовал с фигурантом другого дела о госизмене - с 76-летним физиком Виктором Кудрявцевым, которого продолжают преследовать.

Кудрявцев стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, находясь в СИЗО, и в прошлом году его отпустили под подписку о невыезде. Следствие продолжается. Оно считает, что физик передал странам НАТО секретную информацию о высокотехнологичных вооружениях.

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